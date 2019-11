Next Gen ATP Finals – Qualificazioni Milano: Parlano Zeppieri e Musetti

Giulio Zeppieri : “All’inizio ero un po’ teso, dovevo aprire il programma e per me era l’esordio in questa manifestazione non avendola mai giocata prima. Però sono soddisfatto, credo di aver giocato una buona partita.

Le condizioni sono molto buone qui, mi ci trovo bene: mi avevano detto che in passato i campi erano molto più veloci di così però adesso sono molto simili a quelli su cui si gioca abitualmente, quindi si riesce a giocare al meglio e credo che anche per il pubblico venga fuori un bello spettacolo”. Lo sguardo va subito avanti: “Oggi ho servito molto bene – aggiunge Zeppieri – tenendo una buona percentuale di prime, ma anche con gli angoli e la velocità di palla.

Siamo in otto e tutti hanno la possibilità di vincere il torneo, poi tutti noi non abbiamo mai giocato con questo format, quindi si tratterà di capire chi si adatterà meglio. è la prima volta per tutti, quindi i pronostici della vigilia lasciano un po’ il tempo che trovano. Alla fine vince sempre il più forte”.

Lorenzo Musetti : “Era tanto che non giocavo una partita sul veloce, soprattutto indoor. Non è stato facile, anche perché Jacopo è sempre un ottimo avversario. Alla fine però sono riuscito a spuntarla con tre bellissimi tie-break. Il lato meno positivo è che ho avuto qualche alto e basso di troppo, sono stato in vantaggio di un break in tutti e tre i parziali e mi sono sempre fatto rimontare. Quell’aspetto è sicuramente da migliorare, ma sono fiducioso che giorno per giorno riuscirò a migliorare anche sotto l’aspetto della continuità”.

Giocare qui dà molte motivazioni perché sappiamo che tutti quelli che sono già arrivati a livelli alti sono passati da questa manifestazione.

È un onore per me essere qui e far parte di questo gruppo. Poi non è da sottovalutare il fatto che si gioca in Italia, quindi le motivazioni sono ancora più alte. Speriamo di andare il più avanti possibile”.