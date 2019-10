Wta Finals: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Bencic e Barty in semifinale

Continua il sogno di Belinda Bencic (Wta 7) alle Finals in corso di svolgimento a Shenzen. La rossocrociata – alla sua prima partecipazione in assoluto al prestigioso torneo di fine stagione – si è infatti qualificata per le semifinali.

Belinda ha approfittato del ritiro di Kiki Bertens (Wta 10) mentre stava conducendo il match con il punteggio di 7-5, 1-0. Al penultimo atto se la vedrà ora con la vincitrice dell’altro girone (Gruppo Viola), ovvero l’ucraina Elina Svitolina (Wta 8).

Nell’altro match del Gruppo Rosso Ashleigh Barty (Wta 1) ha superato la ceca Petra Kvitova (Wta 6) 6-4, 6-2 e nel prossimo turno affronterà la vincente fra Simona Halep (Wta 5) e Karolina Pliskova (Wta 2).

Wta Finals Finals | Indoor | $6.000.000

Centre Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [6] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs [7] Samantha Stosur / Shuai Zhang



WTA Shenzhen Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [6] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [6] 3 6 Samantha Stosur / Shuai Zhang [7] Samantha Stosur / Shuai Zhang [7] 6 7 Vincitori: STOSUR / ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* df 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Stosur / Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 S. Stosur / Zhang 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 S. Stosur / Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-0 → 4-1 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-0 → 4-0 S. Stosur / Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 S. Stosur / Zhang 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 S. Stosur / Zhang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 S. Stosur / Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [1] Ashleigh Barty vs [6] Petra Kvitova (non prima ore: 11:30)



WTA Shenzhen Ashleigh Barty [1] Ashleigh Barty [1] 6 6 Petra Kvitova [6] Petra Kvitova [6] 4 2 Vincitore: A. BARTY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Barty 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-0 → 4-0 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Barty 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 P. Kvitova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Barty 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 5-3 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Barty 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 P. Kvitova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Barty 15-0 15-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [Alt] Kiki Bertens vs [7] Belinda Bencic (non prima ore: 13:00)



WTA Shenzhen Kiki Bertens • Kiki Bertens 0 5 0 Belinda Bencic [7] Belinda Bencic [7] 0 7 1 Vincitore: B. BENCIC per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Bertens 0-1 B. Bencic 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 5-3 B. Bencic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 B. Bencic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 K. Bertens 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Bencic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [2] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs [4] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu



WTA Shenzhen Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova [2] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova [2] 6 4 9 Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [4] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [4] 2 6 11 Vincitori: DABROWSKI / XU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 G. Dabrowski / Xu 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 7-6 8-6 8-7 9-7 ace 9-8 9-9 10-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 4-4 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Hsieh / Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-2 → 0-3 S. Hsieh / Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Hsieh / Strycova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 G. Dabrowski / Xu 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 S. Hsieh / Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

GIRONE ROSSO – (match vinti/persi – set vinti/persi)

1. Ashleigh Barty (AUS) 2/1 – 5/3

3. Naomi Osaka (JPN) 1/0 – 2/1 forfait

6. Petra Kvitova (CZE) 0/2 – 2/4

7. Belinda Bencic (SUI) 2/1 – 5/3

9. Kiki Bertens (NED) 1-1 – 2-3

GIRONE VIOLA – (match vinti/persi – set vinti/persi)

8. Elina Svitolina (UKR) 2/0 – 4/0

5. Simona Halep (ROU) 1/1 – 2/3

4. Bianca Andreescu (CAN) 0/2 – 1/2

2. Karolina Pliskova (CZE) 1/1 – 0/2