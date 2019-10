Masters 1000 Parigi Bercy: Il programma di Giovedì 31 Ottobre

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Jeremy Chardy vs Cristian Garin

2. Grigor Dimitrov vs [5] Dominic Thiem

3. [1] Novak Djokovic vs Kyle Edmund OR [14] Diego Schwartzman (non prima ore: 15:00)

4. Jan-Lennard Struff vs [WC] Jo-Wilfried Tsonga OR [10] Matteo Berrettini (non prima ore: 17:00)

5. [16] Stan Wawrinka vs [WC] Adrian Mannarino OR [2] Rafael Nadal (non prima ore: 19:30)

6. [13] Gael Monfils vs Radu Albot (non prima ore: 20:30)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Marcus Daniell / Philipp Oswald

2. Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin vs [8] Ivan Dodig / Filip Polasek

3. Alex de Minaur vs [7] Stefanos Tsitsipas

4. [6] Alexander Zverev vs Denis Shapovalov (non prima ore: 17:00)

5. Maximo Gonzalez / Austin Krajicek vs Benoit Paire / Fernando Verdasco OR Rohan Bopanna / Denis Shapovalov

Court 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Jamie Murray / Neal Skupski vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

2. Jeremy Chardy / Fabrice Martin vs [Alt] Divij Sharan / Artem Sitak

3. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Robin Haase / Wesley Koolhof OR Rajeev Ram / Joe Salisbury