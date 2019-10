Jack Sock lunedì prossimo uscirà dal ranking ATP

Incredibile ma vero: Jack Sock da lunedì prossimo sarà senza punti per il ranking ATP. L’americano ha perso l’ultimo treno per evitare questa disfatta clamorosa nel Challenger di Charlottesville, costretto al ritiro per un problema alla schiena contro il connazionale Sekou Bangoura dopo aver perso il primo set 6-3.

La situazione di Sock è davvero unica, se pensiamo che solo due anni fa in questa settimana vinse il Masters 1000 di Bercy, si qualificò per la ATP Finals di Londra dove arrivò in semifinale, chiudendo nell’anno nella Top10.

Probabilmente quel picco era superiore alle sue reali capacità, ma era inimmaginabile che da allora la sua carriera sprofondasse in un incubo che pare non aver fine. Nel 2018 ha disputato una stagione pessima, 9 vittorie e 22 sconfitte, con i quarti a Bercy a riscattare parzialmente una lunga serie di sconfitte al primo o secondo turno. Risultati che gli costarono il crollo al n.106 in classifica.

Nel 2019 dopo gli Australian Open si è fermato per sette mesi per recuperare da un serio problema al pollice, con una operazione ed una lunga riabilitazione. “Il dritto è il mio colpo principale, per il mio modo di colpire sottopongo il pollice ad un forte stress, e questo mi ha causato un problema che solo un’operazione poteva risolvere” aveva dichiarato la scorsa estate ad Atlanta, il suo rientro in torneo.

Ad aggravare la situazione, in marzo anche la scomparsa della nonna, a cui era legatissimo, come dimostra il post pubblicato nella sua pagina Instagram: “From playing tee ball in your yard as a kid, to eating your legendary sweet bread, to seeing you in the stands watching Davis Cup and having you take all my money in cards I couldn’t have asked for a more supportive and loving grandma. You will forever be missed and I can’t wait to get back on court and play knowing you’ll be watching over. Rest In Peace…I love you”.

Il rientro di Sock è stato totalmente negativo: solo sconfitte nell’estate USA, anche contro avversari non irresistibili. Quella potenza in spinta che era il marchio di fabbrica del suo tennis solo uno sbiadito ricordo, insieme ad una condizione fisica generale rivedibile. Ha giocato a Ginevra in Laver Cup, con la piccola soddisfazione del successo vs. Fognini, ma la ricca esibizione dello scorso settembre non porta punti ATP. Quella è stata l’unica vittoria del suo 2019: infatti Sock ha tentato la risalita scendendo in campo nei Challenger autunnali in patria, rimediando tre sconfitte in altrettante partite.

Il suo bottino di punti da lunedì sarà 0. A 27 anni da poco compiuti, Jack dovrà ripartire letteralmente dal niente. Una risalita che non sarà affatto facile, tra un fisico in difficoltà e chissà quante memorie negative da superare.

Marco Mazzoni

@marcomazz