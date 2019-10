Masters 1000 Parigi Bercy: Il programma di Martedì 29 Ottobre

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dusan Lajovic vs [LL] Corentin Moutet

2. [8] Karen Khachanov vs Jan-Lennard Struff

3. Gilles Simon vs Denis Shapovalov

4. Grigor Dimitrov vs [WC] Ugo Humbert

5. [4] Daniil Medvedev vs [Q] Jeremy Chardy (non prima ore: 19:30)

6. [6] Alexander Zverev vs Fernando Verdasco (non prima ore: 20:30)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Frances Tiafoe vs Taylor Fritz

2. Laslo Djere vs Alex de Minaur

3. Kyle Edmund vs [Q] Ricardas Berankis

4. Radu Albot vs [LL] Andreas Seppi

5. [7] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs [WC] Adrian Mannarino / Gilles Simon

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sander Gille / Joran Vliegen vs [8] Ivan Dodig / Filip Polasek

2. Alternate / vs [4] Mate Pavic / Bruno Soares

3. Marin Cilic / Pablo Cuevas vs Alex de Minaur / Taylor Fritz

4. Aisam-Ul-Haq Qureshi / Stefanos Tsitsipas vs Karen Khachanov / Andrey Rublev