ITF Junior: A Pescara (J5) vincono Daniele Minighini e Denise Valente

Altro torneo del circuito ITF Junior in Italia, questa volta a Pescara dove si è disputato un torneo J5 con la presenza di tantissimi italiani. Alla fine è arrivata la vittoria in tutte le competizioni. Nel singolare femminile ha vinto Denise Valente che ha conquistato anche il doppio giocando in coppia con Federica Urgesi. Nel singolare maschile c’è stata la vittoria di Daniele Minighini che ha fatto il bis anche nel doppio giocando in coppia con Niccolò Ciavarella.

Nel dettaglio, nel tabellone femminile, oltre alla vittoria di Denise Valente, sono arrivate in semifinale Sofia Pizzoni e Camilla Gennaro, ai quarti di finale Federica Urgesi, Andrea Artimedi e Benedetta Sensi. Sono state sconfitte al secondo turno Gaia Arangio, Ginevra Gottardi, Caterina Pantoli, Carlotta Mencaglia, Sveva Bernardi, Fabrizia Cambria e Elettra Gradassi. Sconfitte al primo turno Claudia Solis, Diana de Simone, Veronica Sirci, Letizia Corsini, Ludovica Albanese, Victoria Grimalska, Anastasia Abbagnato, Linda Salvi e Matilde Coen.

Nel singolare maschile, oltre alla vittoria di Daniele Minighini c’è stata la semifinale di Niccolò Ciavarella, i quarti di finale di Riccardo Tomassetti, Filippo di Perna e Pietro Pampanin. Sconfitti al secondo turno Gabriele Camilli, Niccolò Dessi, Luca Giordano, Roberto Miceli, Ivan La Cava, sconfitti al primo turno Gabriele Piraino, Lorenzo Bielli, Alessandro Parigi, Benito Massacri, Mariano Tammaro, Alessandro Spadola, Gianrocco de Filippo, Leonardo Gagliani, Paolo Rosati, Michele Ribecai, Giuseppe Bonaiuti, Stefano Papagno e Antonio Iaquinto.

Per il resto, in un J2 disputato in Argentina, terzo turno per Alessandra Simone. In un J3 disputato in Croazia quarti di finale per Greta Schieroni e Nicole Teodosescu, terzo turno per Camilla Raggi, Emma Pedretti, Camilla Zanolini e Jennifer Ruggeri, primo turno per Ottavia Massetti. Nel maschile dello stesso torneo secondo turno per Jonas Greif, Leonardo Biasolo e Lautaro Sanchez, primo turno per Alberto Orso, Riccardo D’Arpino e Lorenzo Ferri. Infine negli Stati Uniti in un J4, terzo turno per Giulio Perego e secondo turno per Thomas Nucera. Perego è anche in finale in doppio giocato in coppia con il canadese Samuel Paquette.

Paolo Angella