Decima vittoria nella sua Basilea per Roger Federer

Roger Federer, a 38 anni, è andato a conquistare il suo decimo titolo agli Swiss Indoors nella sua quindicesima finale giocata. E lo ha fatto battendo con un doppio 6-2 in poco più di un’ora il giovane Alex De Minaur (ATP 28), che quando Roger esordiva alla St. Jakobshalle aveva soli otto mesi.

Il numero tre al mondo non ha incontrato particolari problemi contro il ventenne australiano, apparso forse piuttosto contratto, nonostante in questa stagione non avesse mai perso un ultimo atto, coi tre tornei conquistati a Zhuhai, Atlanta e nella sua Sydney. Dopo aver piazzato un doppio break nel primo set, Federer ha infatti messo le cose in chiaro anche nella seconda frazione andando a rubare il servizio all’avversario alla prima occasione, mettendo così la parola fine ad un match, di fatto, senza storia. Per il fenomeno rossocrociato è il 103o titolo in carriera, il quarto in questo 2019.

La partita punto per punto