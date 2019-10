ATP Basilea: 15 esima finale a Basilea per Roger Federer. In finale sfiderà De Minaur

Roger Federer (ATP 3) è per la 15a volta in finale a Basilea. Davanti al proprio pubblico il 38enne ha dato un’altra dimostrazione di classe, sconfiggendo Stefanos Tsitsipas (7) per 6-4 6-4 in 1h18′ di gioco. La vittoria dello svizzero non è mai stata in discussione grazie a una prestazione senza sbavature e condita da colpi spettacolari. L’elvetico, che porta sul 2-1 il computo degli scontri diretti, può così andare a caccia del suo decimo titolo agli Swiss Indoors.

Dopo un primo game a zero per Tsitsipas, Roger ha iniziato a dare del filo da torcere al greco sul suo servizio, sfruttando la sesta palla break per l’allungo decisivo del 3-2. Federer ha in seguito controllato agevolmente mostrando un ottimo tennis e non concedendo nemmeno un break point al rivale nonostante la percentuale di prime del 62%. Nella seconda frazione Federer ha rubato il servizio al rivale subito in entrata, concedendo la prima possibilità al suo rivale proprio quando serviva per il match, ma chiudendo i conti poco dopo.

Nell’atto conclusivo Roger se la vedrà con il 20enne australiano Alex De Minaur (28), che nell’altra semifinale ha battuto in tre set lo statunitense Reilly Opelka (37) e che non ha mai affrontato.

ATP Basel 500 | Indoor | e2.082.655 – Semifinali

