Jannik Sinner dichiara: “Bisogna superare la pressione per diventare forte”

Jannik Sinner è stato ospite di Sky Sport 24 in collegamento da Vienna.

“Ho iniziato a giocare a tennis un po’ più tardi rispetto agli altri ragazzi.

Ovviamente quest’anno è andata bene, ho battuto giocatori forti e soprattutto la scorsa settimana mi ha aiutato molto. Non mi pongo limiti, il sogno è vincere degli Slam. Vogliamo arrivare numero uno, su questo non ci sono dubbi perché ho un buon team, Riccardo Piatti che è come un papà per me, ci stiamo conoscendo molto bene”.

“Sono molto felice di averlo dalla mia parte. Sono in buone mani Articoli del genere sui paragoni non li leggo nemmeno. Ognuno è diverso. Provo a tirare fuori le cose positive.

Bisogna superare la pressione per diventare forte”.