ATC Apulian Tennis Cup U18 – : Una prima edizione da Record

Una prima edizione ricca di successi ed entusiasmo, quella della ATC Apulian Tennis Cup U18 – . Una scommessa ambiziosa e vincente, che ha dimostrato come lo Sport possa essere sia un importante momento di condivisione, educazione e gioia per grandi e piccini, sia un efficace volano per l’economia ed il turismo pugliese.

Il torneo, legato al circuito internazionale ITF (International Tennis Federation) Junior Circuit under 18, trampolino di lancio dei più grandi campioni del tennis internazionale che ha visto tra i suoi partecipanti e vincitori professionisti della racchetta quali Andy Murray, Francesca Schiavone, Flavia Pennetta e Roger Federer, si è svolto presso i campi della New Country Tennis Academy di Bari dal 12 al 19 ottobre 2019. Un successo incredibile che, già alla sua prima edizione, ha stabilito un vero e proprio record grazie ai 184 atleti, di cui 112 campioni e 72 campionesse, provenienti da ogni angolo del mondo, 44 nazioni.

Il torneo internazionale, strutturato nelle classiche 4 categorie – singolo uomo, singolo donna, doppio uomo e doppio donna -, ha visto vincere:

Olaf Pieczkowski (Polonia), torneo di singolare maschile;

Emma Valletta (Italia), – torneo di singolare femminile;

Olaf Pieczkowski (Polonia) e Noah Merre (Belgio), torneo di doppio maschile;

Emma Valletta e Sofia Pizzoni (Italia), torneo di doppio femminile.

In collaborazione con il C.O.N.I., la FIT – Federazione Italiana Tennis e l’Accademia Tennis Bari, la manifestazione sportiva è stata patrocinata dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari.