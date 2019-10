Challenger Liuzhou: I risultati con il dettaglio del Day 1

Challenger Liuzhou CH | Cemento | $54.160 – TDQ e 1° Turno Md

Center Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Toshihide Matsui vs [WC] Jiaqi Duan



CH Liuzhou Toshihide Matsui [1] Toshihide Matsui [1] 6 6 Jiaqi Duan Jiaqi Duan 1 2 Vincitore: T. MATSUI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Matsui 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 J. Duan 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 T. Matsui 15-0 ace 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 4-1 → 5-1 J. Duan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 T. Matsui 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Duan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 T. Matsui 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Duan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Matsui 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 5-1 → 6-1 J. Duan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 T. Matsui 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 4-1 J. Duan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 T. Matsui 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Duan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Matsui 0-15 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Zihao Xia vs Rio Noguchi



CH Liuzhou Zihao Xia Zihao Xia 2 0 Rio Noguchi Rio Noguchi 6 6 Vincitore: R. NOGUCHI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Z. Xia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Z. Xia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Z. Xia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Z. Xia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Z. Xia 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Z. Xia 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Z. Xia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [PR] Nicolas Barrientos vs Fajing Sun



CH Liuzhou Nicolas Barrientos Nicolas Barrientos 6 3 7 Fajing Sun Fajing Sun 4 6 6 Vincitore: N. BARRIENTOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 F. Sun 6-5 → 6-6 N. Barrientos 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Barrientos 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Barrientos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Barrientos 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Sun 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Barrientos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 N. Barrientos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Sun 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 N. Barrientos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 F. Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 N. Barrientos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 F. Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Barrientos 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Sun 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Barrientos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Barrientos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 F. Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 N. Barrientos 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Sun 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Barrientos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Barrientos 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Barrientos 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 F. Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. Khumoyun Sultanov vs [WC] Aoran Wang



CH Liuzhou Khumoyun Sultanov Khumoyun Sultanov 6 6 Aoran Wang Aoran Wang 2 0 Vincitore: K. SULTANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Wang 15-0 ace 15-15 df 15-30 df 15-40 5-0 → 6-0 K. Sultanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 A. Wang 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 K. Sultanov 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Wang 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Sultanov 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Wang 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 K. Sultanov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Wang 0-15 0-30 0-40 df df 3-2 → 4-2 K. Sultanov 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Wang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-1 → 2-2 K. Sultanov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Sultanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Xin Gao vs Sidharth Rawat



CH Liuzhou Xin Gao Xin Gao 4 4 Sidharth Rawat Sidharth Rawat 6 6 Vincitore: S. RAWAT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Rawat 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 X. Gao 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Rawat 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 X. Gao 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-4 → 3-4 S. Rawat 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 X. Gao 15-0 15-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Rawat 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-2 → 1-3 X. Gao 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 S. Rawat 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 X. Gao 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Rawat 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 X. Gao 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Rawat 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 X. Gao 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Rawat 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 X. Gao 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Rawat 15-0 30-0 2-1 → 2-2 X. Gao 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Rawat 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 X. Gao 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Denis Yevseyev vs [WC] Ye Cong Mo



CH Liuzhou Denis Yevseyev Denis Yevseyev 6 6 Ye Cong Mo Ye Cong Mo 3 0 Vincitore: D. YEVSEYEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. Yevseyev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-0 → 6-0 Y. Cong Mo 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 D. Yevseyev 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-0 → 4-0 Y. Cong Mo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 D. Yevseyev 0-15 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Y. Cong Mo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Yevseyev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Y. Cong Mo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 D. Yevseyev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 Y. Cong Mo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Yevseyev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Y. Cong Mo 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 D. Yevseyev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Cong Mo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Yevseyev 15-0 15-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. Yuta Shimizu vs Ivan Nedelko (non prima ore: 07:00)



CH Liuzhou Yuta Shimizu Yuta Shimizu A 6 1 Ivan Nedelko • Ivan Nedelko 40 0 1 Vincitore: Y. SHIMIZU per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Nedelko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 Y. Shimizu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Nedelko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Y. Shimizu 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 I. Nedelko 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-0 → 5-0 Y. Shimizu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 I. Nedelko 0-15 0-30 df 0-40 2-0 → 3-0 Y. Shimizu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 I. Nedelko 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. Makoto Ochi vs [LL] Ivan Sabanov



CH Liuzhou Makoto Ochi Makoto Ochi 6 6 Ivan Sabanov Ivan Sabanov 2 2 Vincitore: M. OCHI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Ochi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 I. Sabanov 15-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Ochi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 I. Sabanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Ochi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 2-1 → 3-1 I. Sabanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Ochi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 I. Sabanov 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Ochi 30-15 40-15 5-2 → 6-2

Court 4 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Fabien Reboul vs Yecong He



CH Liuzhou Fabien Reboul Fabien Reboul 3 4 Yecong He Yecong He 6 6 Vincitore: Y. HE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. He 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Reboul 15-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-5 → 4-5 Y. He 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Reboul 0-15 0-30 0-40 30-40 3-3 → 3-4 Y. He 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 Y. He 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Reboul 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 2-1 Y. He 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Reboul 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. He 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 F. Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Y. He 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 F. Reboul 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Y. He 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Reboul 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 Y. He 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 Y. He 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Borna Gojo vs Tim Van Rijthoven



CH Liuzhou Borna Gojo Borna Gojo 6 6 Tim Van Rijthoven Tim Van Rijthoven 1 3 Vincitore: B. GOJO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Van Rijthoven 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-3 → 6-3 B. Gojo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 T. Van Rijthoven 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-2 → 4-3 B. Gojo 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 T. Van Rijthoven 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 T. Van Rijthoven 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 B. Gojo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Van Rijthoven 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 6-1 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-0 → 5-1 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 T. Van Rijthoven 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 T. Van Rijthoven 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 B. Gojo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Danylo Kalenichenko vs Yusuke Takahashi



CH Liuzhou Danylo Kalenichenko Danylo Kalenichenko 6 6 Yusuke Takahashi Yusuke Takahashi 2 2 Vincitore: D. KALENICHENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Kalenichenko 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 6-2 Y. Takahashi 0-15 df 0-30 0-40 4-2 → 5-2 D. Kalenichenko 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Kalenichenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 D. Kalenichenko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Takahashi 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Kalenichenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 30-30 5-1 → 5-2 D. Kalenichenko 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Y. Takahashi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 D. Kalenichenko 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Kalenichenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Y. Takahashi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. Yunseong Chung vs Takuto Niki



CH Liuzhou Yunseong Chung Yunseong Chung 6 7 Takuto Niki Takuto Niki 2 6 Vincitore: Y. CHUNG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* ace 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 T. Niki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Y. Chung 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Niki 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Y. Chung 0-15 15-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Niki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Y. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Niki 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 Y. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 T. Niki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Y. Chung 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 T. Niki 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 Y. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Niki 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Y. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Niki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Y. Chung 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 T. Niki 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Y. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Niki 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 Y. Chung 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Matej Sabanov vs Ivan Sabanov



CH Liuzhou Matej Sabanov [2] Matej Sabanov [2] 6 6 Ivan Sabanov Ivan Sabanov 3 3 Vincitore: M. SABANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Sabanov 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Sabanov 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 I. Sabanov 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 M. Sabanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 I. Sabanov 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Sabanov 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 I. Sabanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Sabanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 I. Sabanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Sabanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 I. Sabanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace A-40 ace 5-2 → 5-3 M. Sabanov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 I. Sabanov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 M. Sabanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 4-1 I. Sabanov 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 M. Sabanov 30-0 40-0 2-0 → 3-0 I. Sabanov 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 2-0 M. Sabanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2. Renta Tokuda vs Jie Cui