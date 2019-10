ATP Anversa e Stoccolma: Successi di Andy Murray e Denis Shapovalov

Stan Wawrinka (ATP 18) deve aspettare ancora per mettere in bacheca il suo 17o trofeo nel circuito ATP. Nella finale di Anversa il vodese si è arreso per 3-6 6-4 6-4 al britannico Andy Murray (243), operato ad un’anca lo scorso gennaio e tornato a disputare un ultimo atto dopo quasi tre anni.

Wawrinka ha avuto pieno controllo delle operazioni nel primo set, indirizzato sui binari voluti centrando il break già nel secondo gioco. Quando era avanti per 3-2 nella seconda frazione però il vodese ha perso per la prima volta il servizio, la sfida è girata e Murray ha acquisito sempre più fiducia. Il terzo set è stato equilibratissimo, con Wawrinka che in due occasioni ha incassato un break subito dopo averlo realizzato. Nel decisivo 10o game Murray è rientrato dal 15-40 ed ha sfruttato il primo match point per centrare il suo 46o successo, il primo dal marzo 2017. Poi si è lasciato andare a un giustificato, viste tutte le difficoltà vissute negli ultimi tempi, pianto liberatorio.

ATP Anversa – Finali

1. [1] Kevin Krawietz / Andreas Mies vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury



ATP Antwerp Kevin Krawietz / Andreas Mies [1] Kevin Krawietz / Andreas Mies [1] 7 6 Rajeev Ram / Joe Salisbury [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury [2] 6 3 Vincitori: KRAWIETZ / MIES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Ram / Salisbury 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 R. Ram / Salisbury 0-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Mies 15-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Ram / Salisbury 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [4/WC] Stan Wawrinka vs [PR] Andy Murray (non prima ore: 16:00)



ATP Antwerp Stan Wawrinka [4] Stan Wawrinka [4] 6 4 4 Andy Murray Andy Murray 3 6 6 Vincitore: A. MURRAY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Murray 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-2 → 3-3 A. Murray 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-1 → 2-2 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Wawrinka 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Murray 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 A. Murray 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Murray 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 S. Wawrinka 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Murray 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

ATP Stoccolma – Finali

1. [3] Mate Pavic / Bruno Soares vs Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin



ATP Stockholm Mate Pavic / Bruno Soares [3] Mate Pavic / Bruno Soares [3] 4 2 Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin 6 6 Vincitori: KONTINEN / ROGER-VASSELIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Pavic / Soares 0-15 df 0-30 0-40 2-5 → 2-6 H. Kontinen / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Pavic / Soares 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 H. Kontinen / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Pavic / Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Kontinen / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Pavic / Soares 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 H. Kontinen / Roger-Vasselin 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Pavic / Soares 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 H. Kontinen / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 M. Pavic / Soares 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 H. Kontinen / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 M. Pavic / Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Kontinen / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Pavic / Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Kontinen / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Pavic / Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Kontinen / Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

