Challenger Lima: Il Tabellone Principale. Marco Cechinato è la testa di serie n.1

(1) Cecchinato, Marco vs Bye

Roca Batalla, Oriol vs Seyboth Wild, Thiago

Chazal, Maxime vs Quiroz, Roberto

Bye vs (16) Collarini, Andrea

(10) Varillas, Juan Pablo vs Bye

Clezar, Guilherme vs (WC) Panta, Jorge

Lindell, Christian vs Luz, Orlando

Bye vs (6) Nagal, Sumit

(3) Monteiro, Thiago vs Bye

Cuevas, Martin vs Olivo, Renzo

Alvarez, Nicolas vs Gutierrez, Oscar Jose

Bye vs (13) Hanfmann, Yannick

(12) Domingues, Joao vs Bye

(WC) Huertas Del Pino Cordova, Arklon vs Etcheverry, Tomas Martin

Ficovich, Juan Pablo vs Velotti, Agustin

Bye vs (5) Sousa, Pedro

(8) Bagnis, Facundo vs Bye

(WC) Iamachkine, Pedro vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Huertas del pino, Conner

Bye vs (9) Giustino, Lorenzo

(14) Mena, Facundo vs Bye

Galan, Daniel Elahi vs Hidalgo, Diego

Escobar, Gonzalo vs (WC) Echazu, Mauricio

Bye vs (4) Martin, Andrej

(7) Coria, Federico vs Bye

Cerundolo, Francisco vs Blanch, Ulises

Hernandez-Fernandez, Jose vs Sakamoto, Pedro

Bye vs (11) Vilella Martinez, Mario

(15) Menezes, Joao vs Bye

Krstin, Pedja vs Villanueva, Gonzalo

(PR) Cervantes, Inigo vs Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

Bye vs (2) Mayer, Leonardo