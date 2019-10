ATP Vienna: Il Tabellone Principale. Matteo Berrettini alla caccia delle Finals

(1) Thiem, Dominic vs (WC) Tsonga, Jo-Wilfried

Basilashvili, Nikoloz vs Verdasco, Fernando

Carreno Busta, Pablo vs Shapovalov, Denis

Kukushkin, Mikhail vs (8) Coric, Borna

(3) Berrettini, Matteo vs Edmund, Kyle

Dimitrov, Grigor vs Qualifier

Chung, Hyeon vs Raonic, Milos

Rublev, Andrey vs (6) Auger-Aliassime, Felix

(7) Pella, Guido vs Qualifier

Lopez, Feliciano vs Simon, Gilles

(WC) Sinner, Jannik vs Qualifier

(WC) Novak, Dennis vs (4) Monfils, Gael

(5) Schwartzman, Diego vs Herbert, Pierre-Hugues

Querrey, Sam vs (SE) Mannarino, Adrian

Qualifier vs Sonego, Lorenzo

Hurkacz, Hubert vs (2) Khachanov, Karen