ATP VIenna e Basilea: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali

ATP Vienna – 1 Turno Quali

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Cameron Norrie vs [WC] Alexander Erler



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Sebastian Ofner vs [5] Philipp Kohlschreiber



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Lucas Miedler vs [8] Stefano Travaglia



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Marton Fucsovics vs Egor Gerasimov



Il match deve ancora iniziare

Next Gen Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Alexander Bublik vs Kamil Majchrzak



Il match deve ancora iniziare

2. Damir Dzumhur vs [7] Nicolas Jarry



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Ilya Ivashka vs [6] Federico Delbonis



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Aljaz Bedene vs [PR] Jozef Kovalik



Il match deve ancora iniziare

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Casper Ruud vs [WC] Kimmer Coppejans



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Joao Sousa vs Alexei Popyrin



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Marc-Andrea Huesler vs [8] Soonwoo Kwon



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Sandro Ehrat vs [5] Hugo Dellien



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Ricardas Berankis vs [Alt] Hugo Nys



Il match deve ancora iniziare

2. Peter Gojowczyk vs [7] Ivo Karlovic (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Lukas Rosol vs [6] Gregoire Barrere



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Yoshihito Nishioka vs Attila Balazs (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare