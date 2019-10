Davis Cup Finals: “All to be champions”, l’importanza del tifo nel mondo dello sport

Sarà la città di Madrid ad ospitare, dal 18 novembre prossimo, le Davis Cup Finals: saranno diciotto le nazionali al via, divise in sei gruppi da tre squadre ciascuno (l’Italia è inserita nel Gruppo F con Stati Uniti e Canada). A praticamente un mese dall’inizio della competizione, è stato pubblicato un video che mette in luce l’importanza del tifo per la propria nazione di appartenenza: a dare la propria testimonianza a riguardo, sono stati diversi campioni del mondo dello sport, da Pau Gasol a Marc Marquez, passando per Yelena Ysinbayeva e Wayne Gretzky, per arrivare ai calciatori Antoine Greizmann ed Andres Iniesta, al cestista Ricky Rubio ed alla stella della pallamano Nikola Karabatić.

Per quanto concerne il tennis, invece, il principale protagonista dello spot è stato il “padrone di casa” Rafael Nadal, seguito da Fabio Fognini, Kei Nishikori, Diego Schwartzman, Karen Khachanov e dai gemelli Bryan.

All to be Champions – Davis Cup by Rakuten Madrid Finals from Kosmos on Vimeo.