Fed Cup 2020: Ecco dove giocherà l’Italia

Definite le località dove si giocherà a livello regionale (il nostro) per la prossima fase di Fed Cup, nella settimana del 3 febbraio 2020.

Le 13 nazioni del primo gruppo europeo: Austria, Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Lussemburgo, Polonia, Serbia, Slovenia, Serbia, Turchia ed Ucraina, oltre l’Italia, saranno divise in due gruppi, 7 a Tallinn, Estonia, e 6 in Lussemburgo, naturalmente sul duro al coperto.

In ogni sede si formano due gironi di 3/4 squadre che si incontrano in un girone all’italiana. Si gioca con la formula di due singolari ed un doppio nello stesso giorno. In ogni sede le vincenti dei due gironi si incontrano per determinare chi viene promossa per i play-off del prossimo Aprile, una per ogni sede.

Estonia, Polonia, Serbia, Slovenia ed Ucraina sono avversarie molto agguerrite, per la formula adottata il doppio è molto importante, spesso decisivo, ed una coppia valida sul veloce proprio non ce l’abbiamo.

Non so se Garbin ha lavorato su questo aspetto, se non l’ha fatto le nostre possibilità di promozione, già bassine, diventano bassissime.

