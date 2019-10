Roger Federer dice Si alle Olimpiadi di Tokyo

Buone notizie per gli appassionati di tennis svizzeri e non solo: in occasione di un evento benefico svoltosi in Giappone, Roger Federer ha confermato la propria partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, in programma la prossima estate. Per il 38enne, frenato tre anni fa a Rio de Janeiro da un infortunio al ginocchio, si tratterà della quinta partecipazione ai Giochi dopo Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012.

Roger si offre dunque un’ultima possibilità per andare a caccia dell’unico vero titolo mancante nel suo glorioso palmarès, ovvero quell’oro in singolare sfumato sul più bello in Inghilterra, dove Andy Murray l’aveva piegato all’ultimo atto. Quattro anni prima la medaglia più ambita era invece sopraggiunta nel doppio, al fianco di Stan Wawrinka.