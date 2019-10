La prima volta in singolare della 15 enne Cori Gauff (VIDEO)

Cori Gauff ha definitivamente compiuto il passo nel mondo delle grandi: la 15enne ha infatti vinto il suo primo titolo in singolare alla sua prima finale WTA. La statunitense si è aggiudicata il torneo di Linz superando in tre set 6-3 1-6 6-2 la lettone Jelena Ostapenko (22). Da notare che la nordamericana è entrata in tabellone come lucky loser, dopo aver perso nel turno decisivo delle qualificazioni.

La giovane americana, rivelatasi al grande pubblico a Wimbledon dove raggiunse gli ottavi, ha sorpreso la lettone, che solo nel secondo set è stata superiore all’avversaria. Il calo della seconda frazione non ha fatto vacillare la talentuosa tennista della Florida, malgrado la 22enne di Riga abbia annullato un match point sul 5-0, andando poi a cogliere due game. Gauff in agosto aveva già vinto un trofeo a Washington, ma in doppio, in compagnia di Caty McNally.