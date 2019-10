ITF Junior: Anna Paradisi vince a Tremosine in un J5. Matilde Mariani vince in doppio nel J2 Spagnolo

Ritorna il circuito ITF Junior in Italia, a Tremosine, sul lago di Garda dove si è disputato un torneo J5 con la presenza di tantissimi italiani. Alla fine è arrivata la vittoria nel singolare e nel doppio femminile. Nel singolare femminile c’è stata la prima vittoria a livello under 18 per Anna Paradisi, giovanissima ragazza toscana nata nel 2005. Il doppio femminile è stato vinto dalla coppia formata da Carlotta Mencaglia e Chiara Fornasieri, entrambe del 2003.

Nel dettaglio, oltre alla vittoria di Anna Paradisi, per i nostri colori c’è stata la finale di Linda Salvi, i quarti di finale di Cristina Pescucci e Carlotta Moccia, il terzo turno di Chiara Fornasieri, Sveva Bernardi, Denise Valente e Camilla Gennaro. Eliminate al secondo turno Emma Valletta, Andrea Artimedi, Carlotta Mencaglia, Ottavia Massetti, Alice Volpe, Carlotta Vivaldelli e Sofia Pizzoni. Eliminate al primo turno Veronica Sirci, Ginevra Gottardi, Pia Vivenzio, Emma Rizzetto, Emma Pedretti, Francesca Petracchi, Nicole Teodosescu, Federica Urgesi, Irene Verzin, Rachele Rimondini e Greta Borsoi.

Nel maschile risultati meno soddisfacenti con la semifinale raggiunta da Alessio Tramontin, i quarti di finale di Jonas Greif, il terzo turno di Pietro Pampanin, Gabriele Camilli, Federico Bondioli, Lorenzo Ferri, Niccolò Ciavarella e Leonardo Biasolo. Eliminati al secondo turno Mattia Bernardi, Luca Giordano, Gianrocco de Filippo, Filippo Carpi, Giuseppe Vonaiuti, Ivan La Cava, Riccardo di Vita, Simone Cavalleri e Filippo di Perna. Eliminati al primo turno Davide Ferrarolli, Luca Fardelli, Luca Parenti, Gianmarco Gandolfi, Matteo Iaquinto, Guelfo Baldovinetti, Nicola Filippi, Francesco Sain e Lorenzo Bielli.

Per il resto, il torneo più importante della settimana si è svolto in Spagna, un J2. C’è stata una vittoria italiana nel doppio femminile grazie a Matilde Mariani che ha vinto giocando in coppia con la russa Shcherbina. Nel singolare, secondo turno per Sofia Rocchetti, primo turno per Camilla Zanolini e Matilde Mariani. Nel maschile non si sono qualificati Alberto Orso, Lautaro Sanchez e Luca Castagnola.

Nel J3 in Portogallo, nel femminile, semifinale per Greta Schieroni, quarti di finale per Chiara Girelli, secondo turno per Eleonora Alvisi e primo turno per Giulia Caramelli. Finale nel doppio per Chiara Girelli che ha giocato in coppia con la russa Gureva. Nel maschile secondo turno per Lorenzo Macioce. Infine nel J5 in Kuwait secondo turno per Vittorio Faletti e primo turno per Denis Spirdon.

Paolo Angella