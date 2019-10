Le parole di Daniil Medvedev e Alexander Zverev al termine della finale di Shanghai

Daniil Medvedev si è laureato campione del Masters 1000 di Shanghai. Questo il commento a caldo del tennista russo subito dopo il successo per 6-4 6-1 su Alexander Zverev: “Grandissima settimana anche per il mio avversario, lo ha dimostrato in diversi match anche contro avversari molto forti come, ad esempio, Federer. Anno straordinario per Zverev e per il suo team, auguro a loro il meglio in vista del futuro. Come ogni settimana, sono qui col mio allenatore e ci tengo a ringraziarlo per essere sempre al mio fianco. Non mi sento invincibile, per ora è una stagione straordinaria e per questo ci tengo a ringraziare la mia famiglia e il mio team”.

Di seguito, invece, le parole del giocatore sconfitto: “Congratulazioni a Daniil, probabilmente il miglior giocatore al mondo in questo momento. Sei finali di fila, gli auguro tutto il meglio. Grazie al mio team, grazie a tutti per supportarmi quotidianamente. Tornare in Cina, e specialmente a Shanghai, è sempre un piacere: è veramente bello giocare davanti a tanto pubblico, ci vediamo il prossimo anno con la speranza di poter vincere il torneo“.