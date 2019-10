Challenger Ismaning: Il Tabellone Principale. Diversi azzurri al via

Challenger Ismaning CH | Indoor | e69.280 – Parte Alta

(1) Vesely, Jiri vs Bye

Miedler, Lucas vs Ortega-Olmedo, Roberto

(WC) Forejtek, Jonas vs (WC) Wessels, Louis

Bye vs (14) Napolitano, Stefano

(10) Menendez-Maceiras, Adrian vs Bye

Hassan, Benjamin vs Arnaboldi, Andrea

Ilkel, Cem vs Bonadio, Riccardo

Bye vs (7) Halys, Quentin

(4) Griekspoor, Tallon vs Bye

Van de Zandschulp, Botic vs Vanni, Luca

Sels, Jelle vs Hoyt, Evan

Bye vs (15) Masur, Daniel

(12) Cressy, Maxime vs Bye

Ignatik, Uladzimir vs Pellegrino, Andrea

Ward, James vs Kotov, Pavel

Bye vs (8) Hanfmann, Yannick

Challenger Ismaning CH | Indoor | e69.280 – Parte Bassa

(6) Ramanathan, Ramkumar vs Bye

Ehrat, Sandro vs Gabashvili, Teymuraz

Huesler, Marc-Andrea vs Safranek, Vaclav

Bye vs (9) Nedovyesov, Aleksandr

(16) Lacko, Lukas vs Bye

Jahn, Jeremy vs Machac, Tomas

Grenier, Hugo vs Blancaneaux, Geoffrey

Bye vs (3/WC) Baldi, Filippo

(5/WC) Bachinger, Matthias vs Bye

Klein, Lukas vs Qualifier

(WC) Altmaier, Daniel vs Choinski, Jan

Bye vs (11) Lestienne, Constant

(13) Lamasine, Tristan vs Bye

Qualifier vs Kolar, Zdenek

Haerteis, Johannes vs (PR) Neuchrist, Maximilian

Bye vs (2) Haase, Robin