ATP Stoccolma: Il Tabellone Principale. Fabio Fognini guida il seeding

ATP Stockholm 250 | Indoor | e635.750

(1) Fognini, Fabio vs Bye

(PR) Tipsarevic, Janko vs Moutet, Corentin

(WC) Ymer, Elias vs Qualifier

Travaglia, Stefano vs (6) Opelka, Reilly

(4) Shapovalov, Denis vs Bye

Fucsovics, Marton vs Qualifier

(WC) Ymer, Mikael vs Sousa, Joao

Schnur, Brayden vs (7) Verdasco, Fernando

(8) Evans, Daniel vs Tomic, Bernard

Krajinovic, Filip vs Ruud, Casper

Albot, Radu vs Nishioka, Yoshihito

Bye vs (3) Fritz, Taylor

(5) Carreno Busta, Pablo vs Millman, John

Qualifier vs Andujar, Pablo

Querrey, Sam vs Qualifier

Bye vs (2/WC) Dimitrov, Grigor