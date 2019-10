Cori Gauff, la predestinata: prima finale nel circuito WTA ad appena 15 anni

Aveva incantato appassionati ed addetti ai lavori già durante il torneo di Wimbledon, quando si spinse fino agli ottavi di finale dopo aver superato le qualificazioni. Ha proseguito poi il suo 2019 con l'”handicap” di dover giocare solo un determinato numero di tornei del circuito maggiore vista la giovanissima età: a 15 anni, Cori Gauff è entrata ufficialmente nella storia del tennis.

La giovanissima promessa americana, che in passato è stata numero 1 del ranking Juniores, ha infatti raggiunto quest’oggi la prima finale in carriera in un torneo WTA: in Austria, nel WTA International di Linz, si è imposta al penultimo atto sull’ex Top-10 tedesca Andrea Petkovic col punteggio di 6-4 6-4, regalandosi così l’accesso al match che assegnerà il titolo (affronterà la vincente tra la russa Alexandrova e la lettone Ostapenko) e dando dunque un importante segnale di continuità dopo la prima vittoria in carriera contro una Top-10 (Kiki Bertens, superata in due set ai quarti).

Già certa di fare il suo ingresso fra le prime 100 del ranking mondiale (sarà n.80, ad inizio settimana era n.106), “Coco” è ormai quasi sicura di poter entrare direttamente nel tabellone principale degli Australian Open. La sua avventura in quel di Linz era stata interrotta al turno decisivo delle qualificazioni, battuta da Tamara Korpatsch in due parziali: ripescata come lucky loser, non si è fatta cogliere impreparata ed ha ottenuto quattro successi che la proiettano in maniera definitiva nel tennis che conta.