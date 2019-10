Masters 1000 Shanghai: Zverev supera Berrettini in due set e “vede” le ATP Finals

E’ bastata poco più di un’ora di gioco ad Alexander Zverev per avere la meglio su Matteo Berrettini nella seconda semifinale del Masters 1000 di Shanghai: il tennista tedesco, attuale numero sei del ranking mondiale, si è imposto col punteggio di 6-3 6-4, regalandosi così la diciottesima finale in carriera nel circuito maggiore (andrà a caccia del dodicesimo titolo, il secondo del 2019).

Il classe ’97 se la vedrà domani col russo Daniil Medvedev, vittorioso in tarda mattinata su Stefanos Tsitsipas: per il nativo di Amburgo, l’ultimo atto del torneo cinese significa anche avvicinamento più che concreto alla matematica qualificazione per le ATP Finals di Londra, essendo attualmente al settimo posto della Race con 2.855 punti, oltre 300 di vantaggio su Berrettini e quasi 400 su Bautista Agut.

PRIMO SET – Controllo totale di Zverev nella frazione d’apertura, il ventiduenne gioca un parziale senza particolari sbavature, aiutato da quattro aces, 82% di prime in campo e il 94% di punti vinti con questo fondamentale. Solo due “quindici” concessi in risposta dal tedesco: uno di questi, fra l’altro, a causa di un doppio fallo, l’unico dell’intero match. Costa caro, a Berrettini, alla sua prima finale in carriera in un 1000, un piccolo passaggio a vuoto nel quarto gioco culminato col servizio perso a trenta: diversi errori gratuiti per il romano, falloso in particolar modo col dritto.

SECONDO SET – C’è più equilibrio, oltre ad un maggiore spettacolo, nel secondo parziale: Berrettini è incontrastabile in battuta (primi tre turni tenuti a zero, quarto turno a quindici), non si può dire lo stesso per Zverev che si è ritrovato anche sul 15-30 (con la seconda a disposizione) nel quarto gioco. L’italiano non è riuscito a sfruttare questo piccolo vantaggio concesso dal tedesco, vanificando il possibile 15-40 con una smorzata che gli è letteralmente rimasta sulla racchetta. Si arriva in pieno equilibrio fino al 4-4: il nono game. molto lottato, vede Berrettini recuperare da 0-40, salvo poi perdere il servizio ai vantaggi. Sul 5-4, nessun problema per Zverev che chiude i conti.