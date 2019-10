Masters 1000 Shanghai: Il programma delle semifinali. Alle ore 14 in campo Matteo Berrettini

Center Court 1 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [6] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

2. [6] Stefanos Tsitsipas vs [3] Daniil Medvedev (non prima ore: 10:30)

3. [11] Matteo Berrettini vs [5] Alexander Zverev (non prima ore: 14:00)

Show Court 3 – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [8] Mate Pavic / Bruno Soares vs Jamie Murray / Neal Skupski