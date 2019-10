Juan Martin Del Potro si cancella da Stoccolma e Vienna: stagione finita per l’argentino?

Juan Martin Del Potro è ancora alle prese con qualche problema al ginocchio destro: il tennista argentino, classe 1988, è fuori dal circuito internazionale dallo scorso giugno, quando nel torneo del Queen’s superò Denis Shapovalov al primo turno prima di vedersi costretto al forfait con Feliciano Lopez nel match di ottavi di finale.

Il nativo di Tandil prolungherà ulteriormente la sua assenza dal mondo professionistico, essendosi cancellato dalle entry list dei tornei di Stoccolma e Vienna, in programma nelle prossime due settimane. Per il sudamericano, attuale numero 103 del ranking mondiale, potrebbe già essersi conclusa la stagione: l’ultimo torneo dell’anno, il Masters 1000 di Parigi-Bercy, non sembra infatti l’appuntamento ideale per il rientro di Del Potro, al quale sarebbe comunque necessaria una wild card per potervi partecipare. Resta in calendario, però, il match d’esibizione del prossimo 20 dicembre con Roger Federer: si giocherà a Buenos Aires.