Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 14 ottobre)

Di seguito la panoramica completa dei tennisti italiani impegnati nel circuito Juniores a partire dal prossimo lunedì 14 ottobre: da seguire con particolare attenzione i tornei G2 di Sanxenxo (Spagna) e Montevideo (Uruguay), dove in totale saranno al via ben sette nostri portacolori. In programma anche il torneo G5 di Bari con moltissimi italiani.

J2 Sanxenxo (Spagna – G2 – Cemento outdoor)

Q: Alberto Orso, Luca Castagnola

MD: Matteo Gigante

J5 Mishrif (Kuwait – G5 – Cemento outdoor)

MD: Denis Constantin Spiridon, Luca Fe D’Ostiani, Vittorio Faletti

J5 Bari (Italia – G5 – Cemento outdoor)

Q: Riccardo Tommassetti, Silvio Mencaglia, Leone De Angelis, Carlo Rossellini, Filippo Mondini, Simone Vaccari, Francesco Cartocci e altri 34 italiani

MD: Gabriele Bombara, Filippo Di Perna, Leonardo Gagliani, Benito Massacri, Gabriele Piraino, Daniele Minighini, Mariano Tammaro, Paolo Rosati, Alexander Gammariello, Antonio Matteo Iaquinto, Guelfo Baldovinetti, Giuseppe Bonaiuti, Luca Giordano, Lorenzo Bielli, Gianrocco De Filippo, Pietro Pampanin, Luca Fardelli, Diego Bravetti, Niccolò Ciavarella, Ivan La Cava

J5 Seefeld-Tirol (Austria – G5 – Carpet indoor)

Q: Samuel Greif

MD: Jonas Greif

J5 Vale do Lobo (Portogallo – G5 – Cemento outdoor)

Q: Giancarmine Iaquinta, Niccolò Ferrari

J2 Sanxenxo (Spagna – G2 – Cemento outdoor)

Q: Giulia Caramelli

MD: Sofia Rocchetti, Matilde Mariani

J2 Montevideo (Uruguay – G2 – Terra outdoor)

MD: Alessandra Simone

J5 Bari (Italia – G5 – Cemento outdoor)

Q: Giulia Marianna Vetta, Giulia Laterza, Emanuela India Alba, Lavinia Torselli e altre 20 italiane

MD: Sofia Pizzoni, Anastasia Abbagnato, Denise Valente, Andrea Maria Artimedi, Emma Valletta, Ginevra Gottardi, Federica Urgesi, Fabrizia Cambria, Greta Borsoi, Letizia Corsini, Emma Belluomini, Gaia Arangio, Giulia Paterno, Matilde Magrini, Anna Paradisi, Vittoria Baccino, Diana De Simone, Lavinia Rojas Beccaglia, Emanuela Mancuso, Sara Milanese, Matilde Coen, Miriana Galietta, Flavia Rambaldi

J5 Seefeld-Tirol (Austria – G5 – Carpet indoor)

Q: Lena Untertrifaller, Giulia Barberini

MD: Carlotta Moccia, Rachele Rimondini