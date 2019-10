Stefanos Tsitsipas elimina Novak Djokovic dal torneo Masters 1000 di Shanghai

Grossa sorpresa nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, con il greco Stefanos Tsitsipas che ha eliminato il numero uno al mondo Novak Djokovic, campione in carica e vincitore in quattro occasioni del torneo cinese.

Nel terzo e deciso set Novak ha ceduto la battuta nel quarto game (a 30 dallo 0-40), con il greco che non tremava e chiudeva senza problemi la partita per 6 a 3.

Al prossimo turno il 21enne affronterà il russo Daniil Medvedev, che ha dal canto suo eliminato l’italiano Fabio Fognini .

La partita punto per punto