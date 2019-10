Masters 1000 Shanghai: Si ferma ai quarti di finale Fabio Fognini

Out Fabio

Niente da fare per Fabio Fognini sconfitto nei quarti di finale nel torneo Masters 1000 di Shanghai.

L’azzurro è stato battuto questa mattina dal russo Daniil Medvedev, n.4 del mondo, con il risultato di 63 76 (4) dopo 1 ora e 25 minuti di partita.

Nel primo set Fognini subiva il break decisivo sul 2 a 3, quando cedeva a 0 il turno di battuta commettendo anche un doppio fallo sul break point.

Medvedev, che non concedeva nulla al servizio, conquistava in questo modo il parziale per 6 a 3.

Nel secondo set Fabio dopo aver salvato tre palle break nel terzo e nel quinto game riusciva a portare la frazione al tiebreak.

Nel tiebreak l’azzurro avanti per 2 a 0, veniva raggiungo e poi superato sul 5 a 3, con il russo che senza esitare poi chiudeva la partita per 7 punti a 4.

La partita punto per punto