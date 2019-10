Next Gen ATP Finals: Tsitsipas in semifinale a Shanghai, il greco si “allontana” da Milano

Stefanos Tsitsipas, Felix Auger Aliassime ed Alex De Minaur si sono qualificati alle Next Gen ATP Finals di Milano grazie agli ottimi risultati ottenuti in questo 2019. Altrettanto bene in stagione ha fatto l’azzurro Jannik Sinner che, seppur numero 13 della Race to Milan, ha ricevuto una wild card per prendere parte alla manifestazione in programma dal 5 novembre prossimo al PalaLido Allianz Cloud. Sono questi quattro, almeno per il momento, gli unici tennisti certi di poter partecipare all’evento riservato agli otto migliori giocatori del ranking mondiale nati a partire dal 1998.

Vi sono sempre più dubbi, tuttavia, sulla presenza del greco Tsitsipas in quel di Milano: attualmente in piena corsa per l’approdo alle ATP Finals, il 21enne nato ad Atene dovrebbe sicuramente rinunciare alle Next Gen ATP Finals nel caso in cui dovesse riuscire ad ottenere il “pass” per Londra. Dopo aver superato Novak Djokovic, ha raggiunto le semifinali al Masters 1000 di Shanghai: questo successo proietta ulteriormente il numero 7 del ranking mondiale verso il torneo dei “big” e, di conseguenza, lo spinge sempre più lontano da Milano.

RACE TO MILAN (ULTIMO AGGIORNAMENTO: 11 OTTOBRE, ORE 12.10)

1. Stefanos Tsitsipas (3820)

2. Felix Auger Aliassime (1681)

3. Alex De Minaur (1430)

13. Jannik Sinner (448) – WILD CARD

——– QUALIFICAZIONE

4. Denis Shapovalov (1255)

5. Frances Tiafoe (970)

6. Casper Ruud (931)

7. Miomir Kecmanovic (893)

8. Ugo Humbert (778)

9. Mikael Ymer (669)

10. Corentin Moutet (569)

Lorenzo Carini