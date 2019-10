Masters 1000 Shanghai: Fabio Fognini si regala i quarti di finale. Eliminato Kachanov in due set

Fabio Fognini si regala i quarti di finale nel torneo Masters 1000 di Shanghai.

L’azzurro ha sconfitto questa mattina negli ottavi di finale il russo Karen Kachanov, n.9 del seeding, con il risultato di 63 75 dopo 1 ora e 46 minuti di partita.

Ai quarti di finale Fabio Fognini sfiderà Daniil Medvedev.

Nel primo set Fognini dopo aver annullato nel primo game, dal 15-40, tre palle break, piazzava il break decisivo sul 2 a 1 con il russo che ha anche avuto a disposizione due palle per il 2 pari.

Fabio poi non aveva problemi nei restanti tre turni di battuta (un solo punto concesso), portando a casa la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set Fabio sotto per 0 a 2, piazzava il controbreak nel terzo gioco.

Sul 2 a 3 Fognini annullava due palle break e teneva in qualche modo il servizio.

Sul 4 pari era l’azzurro a mancare tre palle break, ma il break era solo rimandato perchè sul 5 a 5 il n.1 d’Italia toglieva a 30 il turno di battuta all’avversario, prima di chiudere nel gioco successivo la partita per 7 a 5, dopo aver tenuto a 30, dal 15-30 l’ultimo game della partita.

