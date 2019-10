Roger Federer firma un contratto di cinque anni con il toneo di esibizione di Hangzhou

Roger Federer, 38 anni, non ha intenzione di abbandonare il tennis nel prossimo futuro.

Lo svizzero ha firmato un contratto con il torneo cinese di Hangzhou, in Cina, per giocare nelle prossime cinque edizioni del torneo di esibizione (2019-2023). L’evento servirà a prepararsi per la prossima stagione, il che potrebbe darvi un’idea. L’intenzione di Federer e di non volersi fermare presto. Nel dicembre 2023, quando questo contratto terminerà, Federer avrà 42 anni.

Alexander Zverev e i fratelli Bryan sono altri nomi che sono stati confermati per la prima edizione del torneo.