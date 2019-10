Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Prosegue il cammino di Novak Djokovic. Ok anche Medvedev

Tornato in campo neanche 24 ore dopo essersi comodamente sbarazzato di Denis Shapovalov (ATP 36), Novak Djokovic (1) non ha accusato particolari problemi nel superare il gigante americano John Isner (17) negli ottavi del Masters 1000 di Shanghai. Il 7-5 6-3 finale è frutto della grande solidità al servizio di Nole, che ha da parte sua saputo sfruttare le uniche due palle break concesse dall’avversario per aggiudicarsi entrambi i set.

Accedono ai quarti anche Daniil Medvedev (4), che ha posto fine alla favola del qualificato canadese Vasek Pospisil (248).

ATP Masters 1000 Shanghai 1000 | Cemento | $7.473.620 – Ottavi di Finale

Center Court 1 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [3] Daniil Medvedev vs [Q] Vasek Pospisil



ATP Shanghai Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 7 7 Vasek Pospisil Vasek Pospisil 6 5 Vincitore: D. MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 ace 2-2 → 3-2 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* df 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [1] Novak Djokovic vs [16] John Isner (non prima ore: 08:00)



ATP Shanghai Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 7 6 John Isner [16] John Isner [16] 5 3 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Isner 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 5-2 → 5-3 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-1 → 4-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 3-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Isner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Isner 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Isner 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Isner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 2-2 → 3-2 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [13] David Goffin vs [2] Roger Federer (non prima ore: 12:30)



ATP Shanghai David Goffin [13] David Goffin [13] 40 5 Roger Federer [2] • Roger Federer [2] 30 5 Palla break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Federer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Federer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Federer 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [5] Alexander Zverev vs Andrey Rublev



Il match deve ancora iniziare

Show Court 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [10] Fabio Fognini vs [7] Karen Khachanov



ATP Shanghai Fabio Fognini [10] Fabio Fognini [10] 6 7 Karen Khachanov [7] Karen Khachanov [7] 3 5 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 K. Khachanov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 F. Fognini 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 5-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Fognini 15-0 40-0 3-1 → 4-1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [8] Roberto Bautista Agut vs [11] Matteo Berrettini



ATP Shanghai Roberto Bautista Agut [8] Roberto Bautista Agut [8] 6 4 Matteo Berrettini [11] Matteo Berrettini [11] 7 6 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A df 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* ace 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Bautista Agut 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 3-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Hubert Hurkacz vs [6] Stefanos Tsitsipas



ATP Shanghai Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 5 6 6 Stefanos Tsitsipas [6] Stefanos Tsitsipas [6] 7 3 7 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 6-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 H. Hurkacz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-1 → 4-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 3-0 → 3-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-30 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [15] Nikoloz Basilashvili vs [4] Dominic Thiem (non prima ore: 11:30)



ATP Shanghai Nikoloz Basilashvili [15] Nikoloz Basilashvili [15] 0 0 Dominic Thiem [4] • Dominic Thiem [4] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Thiem 0-0

Grandstand Court 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo



ATP Shanghai Rohan Bopanna / Denis Shapovalov Rohan Bopanna / Denis Shapovalov 4 6 7 Lukasz Kubot / Marcelo Melo [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo [2] 6 3 10 Vincitori: KUBOT / MELO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 L. Kubot / Melo 0-1 L. Kubot / Melo 1-0 2-0 2-1 4-1 4-2 ace 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 6-6 7-6 8-6 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-3 → 6-3 L. Kubot / Melo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-2 → 5-3 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 ace 1-1 → 1-2 L. Kubot / Melo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 4-4 → 4-5 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-3 → 4-3 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 2-2 → 3-2 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Jamie Murray / Neal Skupski vs Novak Djokovic / Filip Krajinovic



ATP Shanghai Jamie Murray / Neal Skupski Jamie Murray / Neal Skupski 6 6 Novak Djokovic / Filip Krajinovic Novak Djokovic / Filip Krajinovic 3 2 Vincitori: MURRAY / SKUPSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 N. Djokovic / Krajinovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 5-1 → 5-2 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 N. Djokovic / Krajinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-1 → 4-1 J. Murray / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Djokovic / Krajinovic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Djokovic / Krajinovic 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Murray / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 N. Djokovic / Krajinovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 N. Djokovic / Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Djokovic / Krajinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 J. Murray / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic / Krajinovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 J. Murray / Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Raven Klaasen / Michael Venus vs Henri Kontinen / John Peers



ATP Shanghai Raven Klaasen / Michael Venus [4] Raven Klaasen / Michael Venus [4] 6 6 10 Henri Kontinen / John Peers Henri Kontinen / John Peers 7 1 8 Vincitori: KLAASEN / VENUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 R. Klaasen / Venus 1-0 R. Klaasen / Venus 0-1 ace 1-1 2-1 3-1 4-1 df 4-2 5-2 5-3 6-3 7-3 ace 8-3 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-0 → 5-1 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 H. Kontinen / Peers 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 H. Kontinen / Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* df 2-6* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 H. Kontinen / Peers 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 H. Kontinen / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 R. Klaasen / Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 H. Kontinen / Peers 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

2. [7] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs Ivan Dodig / Filip Polasek



ATP Shanghai Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [7] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [7] 6 7 7 Ivan Dodig / Filip Polasek Ivan Dodig / Filip Polasek 7 6 10 Vincitori: DODIG / POLASEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 I. Dodig / Polasek 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 df 5-4 5-5 5-6 6-6 ace 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 df 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 I. Dodig / Polasek 15-0 ace 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 J. Rojer / Tecau 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 I. Dodig / Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 4-3 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 1-0 → 1-1 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 I. Dodig / Polasek 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Rojer / Tecau 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 I. Dodig / Polasek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-2 → 1-2 J. Rojer / Tecau 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [6] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs Felix Auger-Aliassime / Matteo Berrettini