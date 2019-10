WTA Linz: Il Tabellone di Quali. C’è Jasmine Paolini

WTA Linz International | Indoor | $250.000

(1) Doi, Misaki vs (WC) Klaffner, Melanie

(WC) Antonitsch, Mira vs (11) Paolini, Jasmine

(2) Siegemund, Laura vs Juvan, Kaja

Martincova, Tereza vs (7) Kovinic, Danka

(3) Rus, Arantxa vs Korpatsch, Tamara

Samsonova, Liudmila vs (9) Gauff, Cori

(4) Stojanovic, Nina vs (WC) Meyer, Emily

Allertova, Denisa vs (10) Bonaventure, Ysaline

(5) Flipkens, Kirsten vs Rogers, Shelby

(WC) Friedsam, Anna-Lena vs (8) Mcnally, Catherine

(6) Bolsova, Aliona vs Voegele, Stefanie

Lepchenko, Varvara vs (12) Parmentier, Pauline

CENTRE COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Anna-Lena Friedsam vs [8] Catherine Mcnally

2. [5] Kirsten Flipkens vs Shelby Rogers

3. [1] Misaki Doi vs [WC] Melanie Klaffner

4. [WC] Mira Antonitsch vs [11] Jasmine Paolini

5. Liudmila Samsonova vs [9] Cori Gauff

6. [2] Laura Siegemund vs Kaja Juvan

SHOW COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Varvara Lepchenko vs [12] Pauline Parmentier

2. [6] Aliona Bolsova vs Stefanie Voegele

3. Denisa Allertova vs [10] Ysaline Bonaventure

4. [4] Nina Stojanovic vs [WC] Emily Meyer

5. [3] Arantxa Rus vs Tamara Korpatsch

6. Tereza Martincova vs [7] Danka Kovinic