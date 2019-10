Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Domenica 06 Ottobre

Center Court – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [15] Nikoloz Basilashvili vs Radu Albot

2. Joao Sousa vs Filip Krajinovic

3. Fernando Verdasco vs Taylor Fritz

4. Hubert Hurkacz vs [WC] Zhizhen Zhang

Show Court 3 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Vasek Pospisil vs Marcel Granollers

2. [7] Cameron Norrie vs [12] Thomas Fabbiano

3. [1] Pablo Carreno Busta OR [WC] Di Wu vs [11] Dominik Koepfer

4. Adrian Mannarino / Gael Monfils vs [8] Mate Pavic / Bruno Soares

Grandstand Court 2 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Marco Cecchinato vs [13] Damir Dzumhur

2. [3] Daniel Evans vs Aslan Karatsev OR [8] Jeremy Chardy

3. [4] Alexander Bublik OR Goncalo Oliveira vs Peter Gojowczyk OR [10] Yoshihito Nishioka

Court 4 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [5] Juan Ignacio Londero OR Viktor Troicki vs Bradley Klahn

2. Alex de Minaur / Albert Ramos-Vinolas vs John Isner / Sam Querrey

3. Pablo Cuevas / Guido Pella vs Henri Kontinen / John Peers