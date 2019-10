Rafael Nadal conferma il forfait a Shanghai: “ho sofferto di un’infiammazione al polso sinistro durante la Laver Cup e non ho avuto tempo per recuperare e allenarmi per essere pronto per questo bellissimo evento”

Rafael Nadal si è cancellato stamane e non giocherà il Masters 1000 di Shanghai.

“Sono molto triste per non essere qui. È il secondo anno di fila che do forfait e in Cina i tifosi sono fantastici. Il torneo è straordinario e la città uno dei posti più speciali del mondo.

Ho sofferto di un’infiammazione al polso sinistro durante la Laver Cup e non ho avuto tempo per recuperare e allenarmi per essere pronto per questo bellissimo evento. Spero di tornare a Shanghai nel 2020”.