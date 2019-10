Combined Beijing: Il programma di Venerdì 04 Ottobre. All’alba in campo Fabio Fognini

DIAMOND – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Ashleigh Barty vs [7] Petra Kvitova

2. [1] Dominic Thiem vs [PR] Andy Murray (non prima ore: 08:30)

3. Daria Kasatkina vs [16] Caroline Wozniacki (non prima ore: 10:30)

4. Sam Querrey OR Diego Schwartzman vs Felix Auger-Aliassime OR [2] Alexander Zverev (non prima ore: 13:30)

5. [5] Bianca Andreescu vs [4] Naomi Osaka (non prima ore: 15:00)

LOTUS – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Karen Khachanov vs [6] Fabio Fognini

2. [3] Elina Svitolina vs [8] Kiki Bertens (non prima ore: 08:30)

3. John Isner vs [3] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 10:30)

MOON – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo