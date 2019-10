Tabellone sbilanciato a Tokyo. Sicuro un finalista inedito per un ATP 500

Fin da subito si è capito che l’ATP 500 di Tokyo, in Giappone, aveva un tabellone sbilanciato. Se nella parte alta c’erano nomi come Novak Djokovic, Lucas Pouille, David Goffin, Martin Cilic o Hyeon Chung, tutti tennisti che sono stati tra i primi 10 del mondo o li vicino, nella parte bassa c’erano molti outsider.

Dopo la giornata di giovedì, si conferma che uno tra Yasutaka Uchiyama, Reilly Opelka, Taro Daniel e John Millman giocherà la finale del più grande torneo in Giappone, e per ognuno di loro sarà il debutto nelle finali ATP 500, solo Opelka e Daniel hanno vinto titoli ATP in carriera.