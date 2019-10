Andy Murray felice dopo la vittoria su Matteo Berrettini: ““È senza dubbio un incontro importante per me ed una vittoria di cui avevo bisogno”

Andy Murray ha ottenuto una grande vittoria oggi contro il nostro Matteo Berrettini, qualificandosi per il secondo turno del torneo ATP 500 di Pechino.

In termini di classifica, è la sua migliore vittoria dopo quasi tre anni e alla fine della partita lo scozzese era naturalmente molto felice.

“È senza dubbio un incontro importante per me ed una vittoria di cui avevo bisogno. Ero un po ‘ stanco alla fine di ogni set, ma alla fine ho servito un po’ meglio di lui ed è andata bene”.

Murray dichiara che è molto più facile ora giocare a tennis: “Non avere alcun dolore rende questo sport molto più divertente per me. La preparazione del torneo è più semplice, ora va tutto molto meglio.”

In Cina – e Pechino in particolare – portano bei ricordi a Murray, che nel 2016 ha vinto questo torneo diventando n.1 del mondo: “È bello tornare a Pechino. Mi piacciono le condizioni, ho bei ricordi e questo è stato un buon debutto per me. Non gioco due partita di fila ad alto livello da molto tempo, ma per me è sicuramente una grande svolta questa partita.”