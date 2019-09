ATP Tokyo: Il Tabellone Principale. Lorenzo Sonego al via per i colori italiani. Presenza del n.1 del mondo Novak Djokovic

ATP Tokyo 500 | Indoor | $1.895.290

(1) Djokovic, Novak vs Qualifier

Struff, Jan-Lennard vs (WC) Soeda, Go

Nishioka, Yoshihito vs Sousa, Joao

Hurkacz, Hubert vs (5) Pouille, Lucas

(3) Goffin, David vs Carreno Busta, Pablo

Shapovalov, Denis vs Kecmanovic, Miomir

Sonego, Lorenzo vs Chung, Hyeon

(WC) Sugita, Yuichi vs (6) Cilic, Marin

(7) Fritz, Taylor vs Opelka, Reilly

Qualifier vs Simon, Gilles

Albot, Radu vs Krajinovic, Filip

Qualifier vs (4) Paire, Benoit

(8) de Minaur, Alex vs (SE) Harris, Lloyd

Qualifier vs Mannarino, Adrian

Thompson, Jordan vs Londero, Juan Ignacio

(WC) Daniel, Taro vs (2) Coric, Borna