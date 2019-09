Challenger Orleans, Firenze, Buenos Aires e Tiburon: I risultati con il dettaglio delle Semifinali

Challenger Orleans CH | Indoor | e137.560 – Semifinali

1. [1] Jonny O’Mara/ Ken Skupskivs [4] Hans Podlipnik-Castillo/ Tristan-Samuel Weissborn

2. [7] Gregoire Barrere vs Tristan Lamasine



3. [1] Jo-Wilfried Tsonga vs [8/WC] Mikael Ymer



4. Andre Begemann / Julian Lenz vs Adrian Menendez-Maceiras / Sergiy Stakhovsky OR [2] Romain Arneodo / Hugo Nys



Challenger Florence CH | Terra | e46.600 – Semifinali

1. Mohamed Safwatvs Marco Trungelliti

1. Mohamed Safwatvs Marco Trungelliti

2. [1/WC] Philipp Kohlschreiber vs [7] Pedro Sousa (non prima ore: 15:30)



GRANDSTAND – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [3] Luca Margaroli / Adil Shamasdin vs [2] Tomislav Brkic / Ante Pavic



2. Sandro Ehrat / Markus Eriksson OR [4] Gerard Granollers / Pedro Martinez vs [3] Luca Margaroli / Adil Shamasdin OR [2] Tomislav Brkic / Ante Pavic (non prima ore: 17:00)



COURT 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sandro Ehrat / Markus Eriksson vs [4] Gerard Granollers / Pedro Martinez



Challenger Buenos Aires CH | Terra | $54.160 – Semifinali

Cancha Central – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Thiago Monteiro vs [7] Sumit Nagal



2. [8] Facundo Bagnis vs [3] Leonardo Mayer (non prima ore: 17:00)



3. [1] Guido Andreozzi / Andres Molteni vs [3] Luis David Martinez / Felipe Meligeni Rodrigues Alves (non prima ore: 19:00)



Challenger Tiburon CH | Cemento | $108.320 – Semifinali

Center Court – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Robert Galloway / Roberto Maytin vs [2] Alex Lawson / Jackson Withrow



2. JC Aragone / Darian King vs [PR] Nathan Pasha / Max Schnur



3. [14] Thai-Son Kwiatkowski vs [8] Thanasi Kokkinakis (non prima ore: 23:30)



4. [1] Tommy Paul vs [4] Emilio Gomez



