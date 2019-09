ATP Beijing: Il Tabellone di Quali. C’e Andreas Seppi

(1) Cuevas, Pablo vs (WC) Wu, Di

Jung, Jason vs (8) Koepfer, Dominik

(2) Evans, Daniel vs (WC) Cui, Jie

Pospisil, Vasek vs (7) Seppi, Andreas

(3) Fucsovics, Marton vs Tomic, Bernard

(Alt) Dancevic, Frank vs (6) Chardy, Jeremy

(4) Norrie, Cameron vs (WC) He, Yecong

(Alt) Dzumhur, Damir vs (5) Berankis, Ricardas

DIAMOND – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Saisai Zheng vs Monica Puig

2. Donna Vekic vs [8] Kiki Bertens

3. [WC] Jelena Ostapenko vs [2] Karolina Pliskova

4. Daria Kasatkina vs [WC] Shuai Peng (non prima ore: 13:30)

5. Garbiñe Muguruza vs [15] Sofia Kenin

LOTUS – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yue Yuan vs [14] Bernarda Pera

2. [9] Belinda Bencic vs Su-Wei Hsieh (non prima ore: 06:30)

3. Katerina Siniakova vs [WC] Xiyu Wang

4. Polona Hercog vs Julia Goerges

5. Alicja Rosolska / Storm Sanders vs [7] Samantha Stosur / Shuai Zhang

MOON – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Frank Dancevic vs [6] Jeremy Chardy

2. [2] Daniel Evans vs [WC] Jie Cui

3. [1] Pablo Cuevas vs [WC] Di Wu

4. Vasek Pospisil vs [7] Andreas Seppi (non prima ore: 11:00)

2 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [5] Lauren Davis vs [9] Anastasia Potapova

2. [7] Tamara Zidansek vs Christina Mchale

3. [Alt] Damir Dzumhur vs [5] Ricardas Berankis (non prima ore: 10:00)

4 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Rebecca Peterson vs [10] Misaki Doi

2. [1] Magda Linette vs Heather Watson

3. [4] Marie Bouzkova vs [15] Andrea Petkovic

6 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Jennifer Brady vs [11] Kateryna Kozlova

2. [6] Anna Blinkova vs [12] Zarina Diyas

3. [3] Marton Fucsovics vs Bernard Tomic (non prima ore: 09:00)

7 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [4] Cameron Norrie vs [WC] Yecong He

2. Jason Jung vs [8] Dominik Koepfer (non prima ore: 10:00)