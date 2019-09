Un affatticato Andreas Seppi esce a Zhuhai contro Bautista Agut

Out Seppi

Si e fermata venerdi nei quarti di finale la corsa di Andreas Seppi nell´ATP 250 di Zhuhai in Cina. Il 35enne di Caldaro si è dovuto arrendere al numero 10 del mondo, lo spagnolo Roberto Bautista Agut in due set con un doppio 6-2, 6-2.

Per Seppi, che dopo la maratona di ieri contro il cinese Zhithen Zhang è parso molto stanco, è la quarta sconfitta nel quarto confronto diretto con Bautista Aguit. Il match oggi è rimasto in equilibrio solamente nei primi giochi. Seppi avrebbe potuto passare in vantaggio, ma ha sprecato una palla break nel primo game e tre nel terzo. Sul 3-2 lo spagnolo ha poi tolto il servizio a Seppi, scappando poi sul 6-2.

Nella seconda frazione di gioco l´azzurro non è più riuscito a tenere il ritmo dello spagnolo. Nel quarto game Bautista Agut ha piazzato il break del 3-1, poi ha tenuto il suo turno di battuta, sfruttando dopo un´ora e 19 minuti di gioco la sua prima palla match per il 6-2 finale.

Oggi Seppi ha disputato il suo 68° quarto di finale nel circuito ATP, il terzo in quest´anno. Saluta Zhuhai con 27.235 dollari di montepremi vinti e 45 punti ATP, che gli permetteranno di salire la prossima settimana al 71° posto nel ranking mondiale.

La partita punto per punto