WTA Beijing: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana al via

WTA Beijing Premier M. | Cemento | $8.285.274 – Parte Alta

(1) Barty, Ashleigh vs Bye

Putintseva, Yulia vs Qualifier

Zheng, Saisai vs Puig, Monica

Qualifier vs (13) Stephens, Sloane

(9) Bencic, Belinda vs Hsieh, Su-Wei

Strycova, Barbora vs Williams, Venus

Collins, Danielle vs Mladenovic, Kristina

Bye vs (7) Kvitova, Petra

(3) Svitolina, Elina vs Sevastova, Anastasija

(WC) Wang, Xinyu vs Wang, Yafan

Pavlyuchenkova, Anastasia vs Kudermetova, Veronika

Muguruza, Garbiñe vs (15) Kenin, Sofia

(10) Kerber, Angelique vs Zhang, Shuai

Hercog, Polona vs Goerges, Julia

Garcia, Caroline vs Yastremska, Dayana

Vekic, Donna vs (8) Bertens, Kiki

WTA Beijing Premier M. | Cemento | $8.285.274 – Parte Bassa

(5) Andreescu, Bianca vs Sasnovich, Aliaksandra

Mertens, Elise vs Martic, Petra

Qualifier vs Anisimova, Amanda

Muchova, Karolina vs (11) Keys, Madison

(14) Wang, Qiang vs Tomljanovic, Ajla

Riske, Alison vs Bye

Teichmann, Jil vs Qualifier

Pegula, Jessica vs (4) Osaka, Naomi

(6) Halep, Simona vs Qualifier

Alexandrova, Ekaterina vs Qualifier

Kasatkina, Daria vs (WC) Peng, Shuai

Bye vs (12) Sabalenka, Aryna

(16) Wozniacki, Caroline vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Kuznetsova, Svetlana

Siniakova, Katerina vs (WC) Wang, Xiyu

(WC) Ostapenko, Jelena vs (2) Pliskova, Karolina