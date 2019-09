ATP Zhuhai: Andreas Seppi annulla cinque palle match a Zhang e centra i quarti di finale

Dopo la vittoria ottenuta nel Challenger di Cary, Andreas Seppi prosegue la sua striscia positiva anche nell´ATP 250 di Zhuhai in Cina. Nel suo match del secondo turno il 35enne di Caldaro ha però faticato molto più del previsto, per avere ragione del beniamino locale Zhizhen Zhang, battuto dopo due ore e 43 minuti di lotta solo al tiebreak del terzo set, dopo aver annullato cinque palle match al cinese. 7-6(4), 4-6, 7-6(8) il risultato finale per l´azzurro.

Il 22enne Zhizhen Zhang, numero 224 del mondo, non è uno sconosciuto in Italia, avendo disputato nel gennaio di quest´anno con il pusterese Jannik Sinner la finale del doppio ITF di Monastir, persa poi 10-7 al match-tiebreak contro gli ungherese Borsos/Nagy.

Stamattina Zhang è partito male nel match, andando sotto con un break per 2-0, ma poi ha subito reagito ed è riuscito a pareggiare sul 2-2. Sul 5-5 Seppi ha tolto di nuovo il servizio al suo avversario, che però ha risposto con il controbreak. Nel tiebreak Seppi si è portato sul 4-1 e 6-2 e poi ha sfruttato la sua terza palla set, chiudendo la frazione sul 7-4.

Nel settimo game del secondo set Zhang ha piazzato il break per il 4-3. Nel 10° game Seppi non è riuscito a sfruttare tre occasioni per il 5-5 (due volte il suo avversario ha centrato la linea), mentre Zhang ha chiuso i conti con il primo set-ball sul 6-4.

Grandi emozioni poi nel terzo, decisivo set. Entrambi i giocatori hanno tenuto il loro turno di battuta fino al 4-3. Poi Zhang ha fatto ha tolto il servizio a Seppi, ma l´azzurro ha subito replicato con il controbreak. Cosi anche questa frazione si è decisa al tiebreak. Qui Zhang ha avuto sul 6-2 ben quattro palle match, ma Seppi le ha tutte annullate, mancando successivamente sul 7-6 il suo primo match point. Sul 7-8 per Zhang, Seppi ha dovuto annullare anche la quinta palla match al suo avversario, poi ha chiuso la partita sul 10-8 finale.

Seppi approda cosi per la 68° volta in carriera in un quarto di finale ATP. A Zhuhai ha già vinto 27.235 dollari di montepremi e 45 punti ATP. Il suo ultimo quarto di finale l´azzurro l´ha disputato sette mesi fa a Delray Beach.

Seppi non conosce ancora il suo avversario nei quarti, ma di sicuro è uno spagnolo. Infatti l´azzurro incontrerà il vincente del match tra la testa di serie numero 2 Roberto Bautista Agut (ATP 10) e Pablo Andujar (ATP 53). Contro Bautista Agut, Seppi ha già giocato tre volte in carriera, ma non ha mai vinto, mentre contro Andujar si è aggiudicato l´unico precedente, disputato cinque anni fa a Monte Carlo.

