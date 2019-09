Andy Murray ritorna al successo nel circuito maggiore dopo quasi 270 giorni

Andy Murray è tornato ad imporsi in un incontro nel massimo circuito mondiale a distanza di 266 giorni dalla sua ultima vittoria. Nel primo turno del torneo di Zhuhai, in Cina, il britannico ha sconfitto per 6-3 6-7 (6/8) 6-1 lo statunitense Tennys Sandgren (69) e negli ottavi affronterà l’australiano Alex de Minaur (31).

Murray, due volte campione olimpico ed ex numero uno al mondo, si è sottoposto ad un intervento chirurgico ad un’anca lo scorso gennaio, lasciando aperta la porta ad un possibile ritiro dalle competizioni. In agosto il 32enne ha però effettuato il suo rientro in singolare dopo aver giocato alcuni doppi, perdendo entrambi i match disputati senza vincere nemmeno un set. Aveva invece colto due successi nel Challenger di Maiorca.