Kei Nishikori non giocherà in Asia. Rientro previsto a Vienna

Kei Nishikori, il miglior tennista della storia asiatica, ha annunciato che non giocherà nei due più grandi tornei in quella regione del mondo: l’ATP 500 che ha vinto due volte di Tokyo ed il Masters 1000 di Shanghai, in Cina, che si svolgerà la settimana successiva.

Il ventinovenne nipponico ha trascorso un’estate ben al di sotto del suo livello e ora ha rivelato di avere problemi al braccio destro. “Ho avuto molto dolore alla spalla e al gomito destro dal Roland Garros. Le cose in estate sono peggiorate e i dottori mi hanno detto che dovrò fermarmi per almeno un mese. La buona notizia è che ora sto meglio, la cattiva notizia è che non sarò ancora in grado di giocare a Tokyo e Shanghai ”.

Nishikori, che ha più di 25 milioni di euro di contratti pubblicitari nel suo paese, non si esibirà nel più grande torneo giapponese per la seconda volta in tre anni dopo il 2017 (problema al polso destro). Nel 2018 ha raggiunto la finale dove perse da Daniil Medvedev. Da ricordare che tra 11 mesi ci saranno le Olimpiadi nella capitale giapponese.

Kei prevede inoltre di tornare quest’anno per giocare a Vienna e Parigi Bercy, prima (eventualmente) delle Finals ATP e delle finali di Coppa Davis.