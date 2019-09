ITF Junior: in Albania vittorie per Emma Valletta in singolare e per Ciavarella-Minighini in doppio

Settimana con pochi tornei junior e pochi italiani in campo. Il torneo più importante della settimana si è svolto in Sud Africa (un JA), ma nessun italiano vi ha partecipato.

Successi italiani sono arrivati da Tirana, in Albania, dove si è svolto un torneo di grado 5. Il singolare femminile è stato vinto da Emma Valletta, mentre in doppio maschile è stato vinto dalla coppia tutta azzurra formata da Niccolò Ciavarella e Daniele Minighini. Nel singolare femminile, oltre alla vittoria della Valletta, quarti di finale per Emma Rizzetto, secondo turno per Irene Verzin e Benedetta Sensi, primo turno per Carlotta Mencaglia, Maria Luna Meneguzzo, Silvia Pomarolli, Carlotta Moccia, Maddalena Giordano, Maria Gaia Meneguzzo e Camilla Giordano. Emma Valletta è anche arrivata in finale nel doppio.

Nel singolare maschile dello stesso torneo in Albania, semifinale per Niccolò Ciavarella, secondo turno per Jonas Greif, Lorenzo Gallo, Filippo di Perna e Alessio Tramontin, primo turno per Giuseppe Bonaiuti, Silvio Mencaglia, Daniele Minighini, Gianmarco Gandolfi e Luca Giordano. Non si sono qualificati Tommaso Marcomin e Andrea Motta.

Per il resto pochissime presenze italiane in giro per il mondo. In Spagna (J3) secondo turno di Giulio Perego e non si è qualificato Sebastian Miano, nel femminile dello stesso torneo, quarti di finale per Eleonora Alvisi, primo turno per Chiara Girelli, non si sono qualificate Ginevra Parentini e Alessandra Ceccarelli. Nel doppio finale per Eleonora Alvisi che ha giocato in coppia con la francese Brugnone.

Infine in Bosnia (J3), non si sono qualificati Gabriele Camilli e Riccardo D’Arpino.

Paolo Angella