Il direttore del torneo di San Pietroburgo parla della Laver Cup: “potrebbe aprire un vaso di Pandora per altri eventi di puro interesse commerciale”

Roger Federer, uno degli organizzatori della Laver Cup, ha reso la competizione un successo negli ultimi anni, al punto che l’ATP ha reso ufficiale la competizione senza però dare punti.

Il direttore del torneo di San Pietroburgo, uno degli eventi “in competizione” nella settimana della Laver Cup, ha lasciato alcuni avvertimenti a Federer e al suo team sull’intera situazione. “Federer assume due ruoli nella Laver Cup: giocatore e organizzatore. È impossibile competere con questo. La sua autorità ha reso automatica la fiducia dell’ATP e ha superato il test praticamente da solo.”

Natalia Kamelzon mette in guardia dai pericoli di inserire questo torneo nel calendario. “La Laver Cup potrebbe aprire un vaso di Pandora per altri eventi di puro interesse commerciale da inserire anche nel calendario ATP. Ci sono stati molti eventi come la Laver Cup che sono iniziati molto bene, ma poi sono spariti perché hanno perso sponsorizzazioni o supporto. Non voglio anticipare nulla, ma potrebbe accadere anche qui.”